Карла Виссотти сообщила о прибытии в страну новой партии российской вакцины от COVID-19.

В Аргентину доставили очередную партию вакцины "Спутник V". Об этом сообщили местные журналисты с телеканала TeleSUR. В СМи сослались на информацию, предоставленную главой здравоохранения южноамериканского государства Карлой Виссотти.

Карла Виссотти отметила, что груз с российским препаратом для профилактики коронавируса принимали специалисты на территории столичного международного аэропорта Эсейса. Операцией руководил лично глава Минздрава. Сейчас правительство ведет работу по поиску возможностей для получения новых доз вакцины для проведения прививочной кампании.

Виссотти уточнила, что до настоящего времени Аргентина получила почти 9 млн доз вакцин от нескольких производителей. Через вакцинирование прошли порядка 6,4 млн населения страны.

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Видео: YouTube / Todo Noticias