В Аргентине разбился самолет с медиками на борту

Погибли два пилота, врач и медсестра.

В Аргентине разбился самолет Learjet 35 с медиками на борту. Об этом сообщает агентство Telam.

Инцидент произошел в аэропорту города Рио-Гранде. Самолет разбился на взлете и загорелся. Погибли два пилота, врач и медсестра.

Сообщается, что Learjet 35 доставил в провинцию маму с младенцем и должен был вернуться обратно в Буэнос-Айрес. Аргентинский Совет по безопасности на транспорте начал расследования трагедии.

Ранее мы сообщали, что число погибших в результате крушения военно-транспортного Ил-76 выросло до трех человек.

Видео: YouTube / pik tub