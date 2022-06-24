СМИ: число погибших в результате крушения военно-транспортного Ил-76 выросло до трех человек

На борту находилось девять человек, все пострадавшие доставлены в больницу.

"112": число погибших в результате крушения военно-транспортного Ил-76 выросло до трех человек. На данный момент установлено, что пострадавший самолет совершал полет из Оренбурга в Белгород, а в Рязани воздушное судно приземлилось в целях дозаправки. Согласно информации от Mash, трагедия зафиксирована практически сразу после взлета. Ранее сообщалось о том, что Ил-76 совершил жесткую посадку около Михайловского шоссе под городом Рязань, вблизи проймы реки Плетенка. На борту находились девять человек, самолет частично разрушился при столкновении с землей.

В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. пресс-служба Минобороны России

В настоящее время все пострадавшие члены экипажа госпитализированы.

В поселке Дубровка произошел взрыв и возгорание.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Военный Осведомитель