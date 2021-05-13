В местном Минздраве поделились планами по выпуску препарата от ковида.

В Аргентине рассчитывают произвести 2 млн доз "Спутника V" в июне. Об этом в эфире местного телеканала Todo Noticias рассказала министр здравоохранения Карла Виссотти. По информации от чиновницы, правительство полагает, что лаборатория Richmond сможет изготовить за первый летний месяц такое количество вакцин для профилактики коронавируса.

На начальном этапе в июне у нас, возможно, будет 2 млн доз первого и второго компонентов - по 1 млн каждого...Если все будет хорошо, Россия начнет поставлять нам антиген для производства первого и второго компонентов. Карла Виссотти, глава Минздрава Аргентины

В Минздраве объяснили, что местная компания Richmond произвела уже три партии препарата. На территории страны он будет выпускаться под наименованием "Спутник VIDA". Качество вакцины проверяется в настоящее время специалистами НИЦ имени Гамалеи. Первая партия препарата изготовлена в государстве в апреле текущего года. Эксперты готовы выпускать по 4-5 млн доз ежемесячно. В 2022 год мощности увеличатся до 500 млн доз ежегодно.

В Аргентину доставили очередную партию вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Todo Noticias