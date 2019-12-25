По информации источника, злоумышленники использовали новую схему мошенничества.

В Анталье мошенники обокрали российских туристов почти на 70 тыс. рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Воры поджидали туристов возле банкоматов. Они предложили путешественникам помочь снять наличные с карт. Очевидно, что туристы не знают турецкого языка. Затем злоумышленники утверждали, что карта застряла. Как только жертва отправлялась в местное отделение банка, чтобы прояснить ситуацию, мошенники списывали деньги с карты. Так один из россиян рассказал, как у него похитили со счета 32 тыс. рублей.

Как только мужчина обратился в полицию, он узнал о двух подобных случаях. У других россиян похитили 30 тыс. рублей и 74 доллара. Они утверждали, что мошенники действовали по той же схеме. На данный момент правоохранительным органам удалось выйти на след преступников и арестовать их.

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