Ученые биологи заинтересовались серией нападений на корабли.

Касатки нападают на морские суда у берегов Испании и Португалии. Об этом сообщает Daily Mail.

В течение двух месяцев киты-убийцы нападали на суда. Впервые это произошло 29 июля в районе мыса Трафальгар. Несколько касаток окружили судно, после чего начали таранить его и сломали будку капитана. Затем инцидент повторился 30 августа, но уже в водах Испании. Киты-убийцы напали на испанскую военную яхту "Мирфак". В начале сентября нападению подверглось судно, следовавшее в Великобританию. Животные несколько раз попытались пробить борт яхты.

Морской биолог Альфредо Лопес отметил, что касатки приплывают к испанско-португальскому побережью каждый сентябрь. Исследователи удивлены столь агрессивным поведением китов-убийц. Власти Португалии и Испании настоятельно просят избегать контактов с косатками.

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