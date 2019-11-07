Генконсульство РФ в Анталье взяло под контроль дело о сексуальных домогательствах официанта одного из местных отелей.

В Анталье российская девочка стала жертвой домогательств. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

Известно, что 15-летняя россиянка приехала на отдых семьей. Они остановились в одном из пятизвездочных отелей. Семья пожаловалась на сотрудника отеля. Подозреваемого взяли под стражу. Родители девочки уточнили, что речь идет не об изнасиловании, а о сексуальных домогательствах.

В сопровождении нашего дипломата они побывали в прокуратуре и дали показания. Надеемся, что в ходе следственного процесса все виновные лица будут наказаны. - собеседник агентства

Семья россиянки возмутилась тем фактом, что турецкие СМИ озвучили имя и фамилию потерпевшей. Они считают, что это грубейшее нарушение местного законодательства. Мать и девочка дали показания, а после вернулись в Россию.

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