Россиянин неожиданно умер в отеле на популярном турецком курорте

В Алании скончался 68-летний турист, причину смерти установит вскрытие.

В турецком городе Алания скончался российский гражданин. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала SHOT со ссылкой на информацию, полученную от местной полиции. Известно, что медики пытались оказать помощь потерпевшему, однако они не увенчались успехом. Трагедия зафиксирована на территории поселка Тюрклер, где мужчина отдыхал вместе с семьей.

Утром потерпевший жаловался на плохое самочувствие и недомогание. Затем родственники и персонал отеля немедленно вызвали для 68-летнего туриста скорую помощь. Скорая помощь экстренно госпитализировала пациента. Несмотря на то, что сотрудники учреждения оказали поступившему всю необходимую помощь, тот все равно скончался. Далее тело нашего соотечественника было направлено в морг. Специалисты планируют установить точную причину смерти. По факту происшествия отделение полиции в Алании и государственная прокуратура начали расследование.

Фото: Telegram / SHOT