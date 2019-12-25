У берегов Турции атаковали шедший из России в Грузию танкер

В Черном море атаковано судно с подсолнечным маслом.

Танкер Midvolga 2, следующий от российской территории в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от турецкого побережья. Соответствующее заявление сделал представители пресс-службы министерства по транспорту и инфраструктуре республики. Открытые источники уведомили мировую общественность о том, что 140-метровый корабль с портом приписки в Большом порту Санкт-Петербурга создан в 2014 году. Он ходит под отечественным флагом. А владельцем судна считается Средневолжская судоходная компания из Москвы.

Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа. пресс-служба Минтранса Турции

Ранее танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия. В момент инцидента корабли располагались в 28 и 38 морских милях соответственно от побережья Турции в Черном море. На Kairos началось возгорание. Он произошло в районе машинного отделения. Экипаж Virat уведомил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано.

Фото: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье, РИА Новости