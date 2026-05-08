В Иркутской области осуждены организаторы нелегальных автогонок после гибели подростка

В мае прошлого года из-за незаконного мероприятия погибла 17-летняя девушка.

На территории Иркутской области вынесен приговор двум организаторам нелегальных гонок, в результате которых погибла несовершеннолетняя зрительница. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета по региону. Известно, что судебная инстанция признала собранные обвинением доказательства достаточными для вынесения приговора фигурантам расследования по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека. Речь идет о двух местных жительницах из города Ангарска. Объем уголовного дела составил 8 томов.

Одна из обвиняемых публиковала информацию о заезде в мессенджере, искала оборудование и спонсоров, а вторая собирала деньги с участников и изготавливала рекламную продукцию. пресс-служба СК РФ по региону

Сообщницы не получили коммерческой поддержки и ввели зрителей и участников в заблуждение, когда указали в качестве спонсоров гонок предпринимателей, не дававших на это согласия. В результате 11 мая 2025 года фигурантки расследования организовали в Приангрье и провели заезд на 9-м километре автомобильной дороги "Ангарск – Тальяны". Мероприятие не было согласовано с местными органами власти, а сами злоумышленницы не обеспечили должным образом безопасность дорожного движения и безопасность зрителей. В какой-то момент водитель автомобиля, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся около проезжей части. Затем машина съехала с дороги и наехала на другое транспортное средство. В результате ДТП 17-летняя девушка погибла на месте. Организаторы смертельного мероприятия будут отбывать четыре года заключения с отсрочкой до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста. Водитель автомобиля был осужден ранее к 2,5 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Фото и видео: Telegram / Следком38