Сегодня, 12:19
lesjasap

На стройке в Улан-Удэ погиб рабочий

Пострадал еще один человек.

На территории Улан-Удэ два рабочих упали с высоты шестого этажа при строительных работах по возведению многоквартирного дома. Соответствующими данными с журналистами через социальные сети поделились представители регионального управления прокуратуры по бурятии. В надзорном ведомстве объяснили, что на данный момент известно о гибели одного из пострадавших. Согласно предварительным сведениям, трагедия зафиксирована около 14 часов дня 8 мая по местному времени (в девять часов утра по времени Москвы). В момент инцидента специалисты занимались вкладкой фасадного кирпича.

Один из мужчин скончался в медицинском учреждении. Прокуратурой Октябрьского района города Улан-Удэ контролируется установление обстоятельств несчастного случая.

пресс-служба прокуратуры по региону

Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда.

Фото: Telegram / Прокуратура Бурятии

Теги: бурятия, погиб человек, прокуратура, регионы
