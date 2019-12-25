Разгерметизировался газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. По нему газ доставляется в Европу.

На Украине произошло ЧП на газопроводе с российским газом. Об этом стало известно ночью 15 сентября.

О происшествии стало известно сегодня ночью в 00:15. В Иванковичах был слышен взрыв. Очевидцы рассказывают, что от взрывной волны дрожали стекла в доме.

Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. - написала певица Гайтана в своем Facebook

Разгерметизация газопровода спровоцировала сильный выброс газа. Однако утечку уже ликвидировали. Информацию о происшествии подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Официальных комментариев со стороны газовых и аварийных служб не поступало.

Ранее мы сообщили, что в бундестаге возмутились ситуацией с Навальным.