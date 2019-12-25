На Украине произошло ЧП на газопроводе с российским газом. Об этом стало известно ночью 15 сентября.
О происшествии стало известно сегодня ночью в 00:15. В Иванковичах был слышен взрыв. Очевидцы рассказывают, что от взрывной волны дрожали стекла в доме.
Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь.
- написала певица Гайтана в своем Facebook
Разгерметизация газопровода спровоцировала сильный выброс газа. Однако утечку уже ликвидировали. Информацию о происшествии подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Официальных комментариев со стороны газовых и аварийных служб не поступало.
Ранее мы сообщили, что в бундестаге возмутились ситуацией с Навальным.
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