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На Украине произошло ЧП на газопроводе с российским газом
Сегодня, 11:02
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RipeHarvest

На Украине произошло ЧП на газопроводе с российским газом

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Разгерметизировался газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. По нему газ доставляется в Европу.

На Украине произошло ЧП на газопроводе с российским газом. Об этом стало известно ночью 15 сентября.

О происшествии стало известно сегодня ночью в 00:15. В Иванковичах был слышен взрыв. Очевидцы рассказывают, что от взрывной волны дрожали стекла в доме.

Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь.

- написала певица Гайтана в своем Facebook

Разгерметизация газопровода спровоцировала сильный выброс газа. Однако утечку уже ликвидировали. Информацию о происшествии подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Официальных комментариев со стороны газовых и аварийных служб не поступало.

Ранее мы сообщили, что в бундестаге возмутились ситуацией с Навальным.

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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