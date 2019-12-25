В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным

В бундестаге возмутились ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата бундестага Армина Паулу Хампела.
Хампел подчеркнул, что правительство ФРГ заинтересовано в расследовании ситуации с российским политиком. Парламентарий поинтересовался у коллег, почему они не предоставляют подробную информацию ОЗХО несмотря на запрос русских.
Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем ее по запросу русским, которые уже много дней этого ждут.
- Армин Паулу Хампел, депутат бундестага
Он уточнил, что правительство ФРГ никак не отреагировало на жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Депутат напомнил, что его расчленили прямо в посольстве в Турции.
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Видео: Telegram / Ruptly
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