В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным

Политик посоветовал немецкому правительству сотрудничать с руководством России, а не использовать дело Навального в своих целях.

В бундестаге возмутились ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата бундестага Армина Паулу Хампела.

Хампел подчеркнул, что правительство ФРГ заинтересовано в расследовании ситуации с российским политиком. Парламентарий поинтересовался у коллег, почему они не предоставляют подробную информацию ОЗХО несмотря на запрос русских.

Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем ее по запросу русским, которые уже много дней этого ждут. - Армин Паулу Хампел, депутат бундестага

Он уточнил, что правительство ФРГ никак не отреагировало на жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Депутат напомнил, что его расчленили прямо в посольстве в Турции.

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