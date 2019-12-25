Накануне занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом.

В Кремле оценили вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это "в корне неверная постановка вопроса". Как отметил Песков, Россия дает деньги в долг не президенту, а белорусам.

Кредит, как и ранее предоставленные, предоставляется не президенту Лукашенко, а Беларуси – нашему большому союзнику, братской стране. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Так, $1,5 млрд будет направлена на рефинансирование предоставленного кредита. Россия будет и дальше оказывать поддержку союзнику. По словам Пескова, "иного быть не может". Пресс-секретарь отметил, что данное решение нельзя расценивать как вмешательство во внутренние дела республики.

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