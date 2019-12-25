Зеленский: в Белоруссии может начаться "майдан"

Украинский лидер уверен, что это произойдет в случае, если белорусская власть откажется от диалога с населением.

В Белоруссии может начаться "майдан". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Зеленский подчеркнул, что он поддерживает белорусский народ. Глава государства добавил, что для него "важно, чтобы не было кровавой бани". Несмотря на это, украинский лидер не видит "символического лидера" вокруг которого белорусы могли бы сплотиться.

В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. - Владимир Зеленский, президент Белоруссии

Напомним, что 15 сентября Зеленский прибыл в Вену с официальным визитом. В столице Австрии он намерен побеседовать с президентом Александром Ван дер Белленом, председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и канцлером Себастьяном Курцем.

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