Координатор штаба Навального в Томске проходит в гордуму

Фадеева набрала наибольшее количество голосов из всех кандидатов на семи избирательных участках своего округа из девяти.

Координатор штаба российского политика Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева проходит на выборы в гордуму. Об этом сообщается в предварительных данных облзбиркома.

"Единая Россия" по партспискам занимает лидирующее место. Главной соперницей Фадеевой является Наталья Богданова из правящей партии.

По предварительным данным по партспискам, набрав 24,47% голосов избирателей, "Единая Россия" занимает первое место. На второй строчке оказалась партия КПРФ – 17,55%, на третьей – "Новые люди" - 15,06% голосов. Следом идут ЛДПР – 14,43%, "Справедливая Россия" - 11,21%, "Яблоко" - 9,17% и "Партия Роста" - 5,33%.

Ранее мы сообщили, что Эстония пригрозила Лукашенко судом в Гааге.

Фото: "ВКонтакте" / Ксения Фадеева

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