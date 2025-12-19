Официант из Петербурга признан лучшим в России по итогам конкурса

Профессионалы сервиса со всей страны соревновались за звание лучших.

Официант из Санкт-Петербурга стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства "Культура Сервиса", который объединил тысячи специалистов ресторанной отрасли со всей страны.

Сервис "Нетмонет" подвел итоги конкурса "Культура Сервиса", направленного на выявление лучших официантов России и повышение значимости профессии в индустрии общественного питания. Участники проходили четыре этапа оценки, включающие тестирование, выполнение практического задания, народное голосование и проверку качества работы от "тайного гостя".

По сумме баллов победителями конкурса стали "Вячеслав Алексеев" из Санкт-Петербурга, "Александр Каюдин" из Ростова-на-Дону и "Любовь Карпенко" из Москвы. Все трое получили главные призы — сертификаты номиналом "200 тысяч рублей" на путешествие.

Участники, занявшие места с четвертого по тридцатое, были отмечены дополнительными призами от организатора. Им вручили умные колонки и фирменный мерч. Конкурс стал одним из самых масштабных проектов для официантов в России. На этапе регистрации участие подтвердили "6 326 специалистов" из почти "4 тысяч заведений". В соревновании приняли участие представители "82 регионов" страны. Наибольшее число конкурсантов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, представили Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Самарская и Челябинская области.

В рамках проекта также определили победителей специальных номинаций. В категории "Амбассадоры Нетмонет" лидерами по объему заказов и чаевых стали "Владислав Рудаков" и "Владимир Николаев" из Москвы, а также "Александр Васильев" из Геленджика. В номинации "Амбассадоры технологий" отметили "Илью Ивлева" и "Кирилла Гулина" из Москвы, а также "Владислава Руссо" из Санкт-Петербурга. В категории "Амбассадоры сервиса" победили "Елизавета Бяковская" из Челябинска, "Анастасия Белан" из Санкт-Петербурга и "Артём Макеев" из Екатеринбурга.

Фото: Piter.TV