В сентябре медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Петербурге составила 54 тыс. рублей

Согласно информации, представленной сервисом Яндекс Аренда, средняя цена долгосрочной аренды жилья в Петербурге по состоянию на сентябрь 2025 года достигла уровня 54 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель повысился на 3,2%, а за третий квартал увеличение составило 14,8%.

Что касается конкретных видов недвижимости, то аренда студии обойдется примерно в 42 тысячи рублей, однокомнатной квартиры — 48 тысяч рублей, двухкомнатной — 70 тысяч рублей, трёхкомнатной — 96 тысяч рублей.

Количество предложений квартир различного типа в городе в сентябре возросло на 24,7%, тогда как прирост за весь квартал составил 19,1%. Вероятно, причиной стало завершение летнего туристического сезона и возврат ряда объектов из сферы краткосрочной аренды обратно в рынок долгосрочной аренды.

Таким образом, Петербург оказался среди немногих крупных городов, где количество предложений на рынке долгосрочной аренды увеличилось как за месяц, так и за квартал. Основную роль в росте предложения сыграло появление на рынке большего числа недорогих вариантов, включая студии и однокомнатные квартиры, что замедлило резкий скачок цен.

Однако в большинстве крупных городов страны, наоборот, наблюдается снижение количества сдаваемого жилья: за квартал оно уменьшилось на 21,5%, а за последний месяц — на 1,6%. Особенно заметно уменьшение числа предложений отмечено в Уфе, Екатеринбурге и Омске.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в крупнейших городах России в сентябре составила 38 тысяч рублей. Этот показатель вырос на 6,3% за месяц и на 11% за три квартала, подчёркивая тенденцию повышения арендной платы практически повсеместно.

