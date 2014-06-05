Налоговые послабления ввели для отелей и ресторанов введены в Петербурге

Одной из ключевых мер поддержки стало продление срока действия нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги временного проживания в гостиницах до конца 2030 года.

С 1 октября отрасль HoReCa (гостиницы и рестораны) получила ряд налоговых преференций. Это положительно отразится на её развитии, хотя выгоды будут неравномерно распределяться среди участников рынка, сообщает издание "Деловой Петербург".

Одной из ключевых мер поддержки стало продление срока действия нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги временного проживания в гостиницах до конца 2030 года. Эксперты отрасли признают важность данной меры для поддержания индустрии туризма и гостиничных услуг.

Вместе с тем, гендиректор отеля "Адмиралтейская" Ольга Киселёва отметила ограниченность предложенных мер, поскольку освобождение от НДС распространяется исключительно на услуги размещения, игнорируя прочие виды предоставляемых гостиницей сервисов, что создает трудности в бухгалтерском учете. Она подчеркнула, что при выделении ресторана или кафе в отдельную юридическую структуру они автоматически освобождаются от налогообложения, тогда как заведения, работающие непосредственно в гостинице, остаются под действием полной ставки НДС. По словам Киселёвой, единая ставка НДС в размере 0% позволила бы упростить ведение бизнеса и способствовать развитию компаний в рамках единого юридического лица.

Также правительство увеличило предельную годовую выручку для предприятий ресторанного сектора, позволяющую освобождаться от уплаты НДС, до 3 миллиардов рублей. Тем не менее обязательным условием является обеспечение средней зарплаты работников не ниже среднеобластного показателя.

Среднемесячная заработная плата в Петербурге в июне 2025 года достигла 128 тысяч рублей, в то время как сотрудники сферы гостинично-ресторанного бизнеса получали примерно вдвое меньше — около 70,7 тысячи рублей, увеличившись на четверть относительно прошлого года. Данные ресурса hh.ru свидетельствуют о среднем доходе жителей города на уровне 85 тысяч рублей.

Павел Крупин, основатель сети франшизы "Vлаvаше", выразил мнение, что действующие правила делают работу в секторе общественного питания невыгодной. Рост продаж достигается не за счёт увеличения числа клиентов, а повышением стоимости блюд и среднего счета. Несмотря на увеличение минимально необходимой заработной платы, соблюсти условие сложно, так как оформление сотрудников на полную ставку влечет значительное финансовое бремя для владельцев небольших заведений.

Партнёр юридической фирмы "Дювернуа Лигал" Марина Токмакова обратила внимание на риск возникновения дисбаланса между крупными игроками рынка и мелкими предпринимателями. Хотя льготы позволяют компаниям развиваться быстрее, большие сети получат несоразмерные преимущества, учитывая больший объем ресурсов и способность легко соответствовать требованиям по уровню оплаты труда сотрудников.

Фото: Pxhere