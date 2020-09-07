Турецкие власти готовы помочь находящимся на карантине туристам.

В Анталье коронавирус обнаружили у восьми россиян. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции в Турции Эрсина Языджи.

Провинцию посетили более 366 тыс. россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских туристов, прибывших в Анталию, достигло 483 790 человек. Если у туристов появляются характерные симптомы коронавируса, такие как лихорадка, затрудненное дыхание, кашель, им рекомендовано удалиться от других отдыхающих, использовать средства индивидуальной защиты и обратиться к врачам.

У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения. - Эрсин Языджи, губернатор провинции Анталья в Турции

Глава Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что в Турции начался второй пик эпидемии. В течение последних нескольких дней показатели новых случаев заболевания за сутки и смертей от него с мая по июнь значительно выросли.

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Видео: Youtube/Old Towns