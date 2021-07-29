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В Анталье из-за лесного пожара погиб один человек

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Более 60 человек обратились за медпомощью.

В турецкой Анталье в результате лесного пожара, который начался накануне, по меньшей мере погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

Сообщается, что пожарные взяли под контроль распространение огня в районе Манавгат, однако пожар все еще продолжается в Аксеки. В результате ЧП погиб 82-летний гражданин Турции. Более 60 человек обратились в медицинские учреждения для оказания помощи. Уточняется, что среди пострадавших также есть и пожарные. 

Из-за распространения огня пришлось эвакуировать 18 населенных пунктов, заявили в ведомстве.

Напомним, возгорание в Анталье произошло 28 июля вследствие жарких погодных условий. Специалистами выявлено четыре очага. Из-за сильных порывов ветра распространение огня началось усиливаться. По словам властей, ЧП не представляет опасности для отдыхающих и туристических объектов. 

Ранее в Турции пострадали двое российских туристов в ДТП на горной дороге.

Видео: Youtube/Takvim

Теги: анталья, лесной пожар, пожар погиб человек
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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