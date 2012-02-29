Российская туристка скончалась в гостинице на турецком курорте Аланья

Причину смерти женщины определит судмедэкспертиза.

Российская туристка скончалась в гостинице, расположенной на турецком курорте Аланья. Соответствующей информацией вечером 10 ноября поделились местные журналисты с телеканала NTV. Вызванный отелем медицинский персонал констатировал смерть постоялицы.

Сотрудники гостиницы в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10.00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки Натальи Барылюк, и вызвали экстренные службы. сообщение телеканала

Специалисты отеля вскрыли замок, после чего обнаружили безжизненное тело женщины. В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится расследование. Сейчас тело нашей соотечественницы отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: pxhere.com