В Турции пострадали двое российских туристов в ДТП на горной дороге

В ДТП на горной дороге в провинции Аланья пострадали двое российских туристов. Они были госпитализированы, а еще один иностранец погиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.
Отмечается, что ДТП произошло в 14:00 мск на горной дороге. Джип вез на экскурсию местных и иностранных туристов.
Как сообщили в правоохранительных органах, погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает, они находятся в больнице.
В Генконсульстве отметили, что водитель не справился с управлением, по этой причине джин сорвался в обрыв.
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Видео: YouTube / Yeni Alanya Gazetesi
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