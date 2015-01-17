В Анкаре заявили, что встреча Эрдогана и Асада пока не планируется

Личная встреча между президентами Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада в обозримом будущем не планируется. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN Turk сделал местный советник турецкого президента Реджипа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч. Таким образом специалист ответил на вопрос журналиста о нормализации отношений между странами.

Такая встреча в обозримом будущем не планируется, но работы по ее организации проводятся. Акиф Чагатай Кылыч, советник президента Турции

Специальный представитель российского президента Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил 9 июля о том, что лидеры Сирии и Турции могут провести встречу в присутствии главы РФ по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений. Однако Башар Асад в начале августа 2023 года исключил возможность личной встречи с Эрдоганом в условиях, при которых турецкие войска находятся на сирийской земле.

Советник Эрдогана заявил, что Турция строго соблюдает Конвенцию Монтрё.

Фото и видео: YouTube / CNN Türk