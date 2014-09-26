Советник Эрдогана заявил, что Турция строго соблюдает Конвенцию Монтрё

Акиф Чагатай Кылыч напомнил о том, что страна не пропустила ни один военный корабль после начала СВО.

Анкара строго соблюдает регулирующую правила судоходства в черноморских проливах Конвенцию Монтрё, так как власти страны считают, что нарушение данного документа может создать риски безопасности в бассейне региона. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN Turk сделал местный советник турецкого президента Реджипа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

Нарушение было чревато рисками. Если бы одна из сторон заявила, что не признает Монтрё, Турции бы пришлось вмешаться. Мы взяли на себя серьезный риск и благодаря взвешенной политике, которую мы проводим, достигли нынешней ситуации. Акиф Чагатай Кылыч, советник президента Турции

Власти Турции ранее заявляли, что не пропустили ни один военный корабль в Черное море после начала специальной военной операции на Украине.

В Анкаре заявили, что Турция работает над возобновлением зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / CNN Türk