В Анкаре заявили, что Турция работает над возобновлением зерновой сделки

Турция работает над возобновлением зерновой сделки, реализация которой была прекращена 17 июля. Соответствующее заявление сделал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в эфире местного телеканалаCNN Türk. Иностранный чиновник объяснил, что между Москвой и Анкарой не наблюдается охлаждения отношений из-за прекращения реализации черноморской инициативы.
Наш МИД проводит работу над возобновлением зерновой сделки. Нет никаких проблем в отношениях между Путиным и нашим президентом, который является единственным руководителем страны НАТО, поддерживающим прямой диалог с российским и украинским лидерами.
Акиф Чагатай Кылыч, советник президента Турции
Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой.
Фото и видео: YouTube / CNN Türk
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