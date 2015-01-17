В Анкаре заявили, что Турция работает над возобновлением зерновой сделки

Акиф Чагатай Кылыч рассказал об отношениях между Москвой и Анкарой.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки, реализация которой была прекращена 17 июля. Соответствующее заявление сделал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в эфире местного телеканалаCNN Türk. Иностранный чиновник объяснил, что между Москвой и Анкарой не наблюдается охлаждения отношений из-за прекращения реализации черноморской инициативы.

Наш МИД проводит работу над возобновлением зерновой сделки. Нет никаких проблем в отношениях между Путиным и нашим президентом, который является единственным руководителем страны НАТО, поддерживающим прямой диалог с российским и украинским лидерами. Акиф Чагатай Кылыч, советник президента Турции

Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой.

Фото и видео: YouTube / CNN Türk