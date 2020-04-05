Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой

Иностранец рассказал, что вопрос все еще обсуждается.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч ответил на вопрос об ожидаемой дате приезда российского президента Владимира Путина в страну. В эфире местного телеканалаCNN Türk гость программы объяснил, что Анкара и Москва ведут обсуждения. Ранее стало известно о том, что переговоры должны произошли в конце августа или начале сентября. Однако стороны не исключают визита Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ. Эксперт пояснил, что в последнее время в сфере безопасности произошли определенные внутриполитические события.

В последнем телефонном разговоре наш президент пригласил его снова. На данный момент работа продолжается. Но вы можете понять, что в связи с той ситуацией, в которой сейчас находится Россия, переговоры о графике и работе продолжаются. Акиф Чагатай Кылыч, советник президента Турции

Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: YouTube / CNN Türk