Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили шесть попыток атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что противник лишился более 40 человек личного состава, а также боевую машину пехот и пикапа. Боевые задачи выполнялись при поддержке артиллерии и авиации.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Во времяконтрбатарейной борьбы специалисты вскрыли и подавили более 30 артиллерийских позиций противника, поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет. Дополнительно авиация совершила 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств противника, расположенным в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы.

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Фото и видео: Минобороны России