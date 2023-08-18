Минобороны Турции: прошедший Босфор сухогруз из Одессы везет не зерно

Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Стамбула.

Турецкое министерство по обороны сообщило о том, что сухогруз Joseph Schulte, который в пятницу вошел в Босфор, везет не сельскохозяйственную продукцию с территории Украины. Специалисты заметило, что судно загружено контейнерами. Однако военнослужащие не стали раскрывать содержимое этого груза. Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные от сервиса Marine Traffic написали о том, что в настоящее время контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга находится в морском порту Стамбула в Мраморном море. именно эта точка оказана в качестве финальной точки назначения маршрута.

Напопним, что 17 июля Россия приняла решение о прекращении участия в зерновой сделке. Ранее Москва ранее неоднократно указывала на несправедливость "черноморской зерновой инициативы", так как российская часть этого пакетного соглашения почти не выполняется. Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявлял, что Кремль активно изучает возможные альтернативы зерновой сделке.

Швеция не удовлетворила ни одного запроса Турции на выдачу террористов.

Фото и видео: Telegram / ТАСС