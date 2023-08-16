Швеция не удовлетворила ни одного запроса Турции на выдачу террористов

Йылмаз Тунч уточнил, что этот вопрос будет учитываться при обсуждении парламентом заявки СТокгольма на вступление в НАТО.

Швеция пока не удовлетворила ни один из 28 запросов турецких властей на выдачу террористов. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала A-Haber сделал местный министр юстиции Йылмаз Тунч. Чиновник пояснил, что при этом в СТокгольме говорят о стремлении быть частью НАТО и международным партнером Анкары в военном альянсе. Йылмаз Тунч добавил, что по 22 запросам официально поступил отказ. Из них девять документов касались членов Рабочей партии Курдистана, восемь - террористической организации ФЕТО, запрещенной в стране, еще пять - членов других организаций.

Три запроса получили отказ по причине смерти фигурантов. Три запроса - в ожидании ответа. Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам. Йылмаз Тунч, глава Минюста Турции

Йылмаз Тунч добавил, что парламент Турции при обсуждении заявки Швеции на вступление в НАТО поставит вопрос по выдаче террористов Анкаре, так как движения по этой проблеме не наблюдается. Чиновник добавил, что с июня в Швеции начал действовать новый закон по борьбе с терроризмом. .

На верфи в Стамбуле прогремел взрыв.

Фото и видео: YouTube / A Haber