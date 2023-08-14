На верфи в Стамбуле прогремел взрыв. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
Инцидент произошел сегодня, 14 августа, на судне в Тузле. По информации источника, взрыв раздался после сжатя газа. Отмечается, что в момент происшествия в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них погиб, второй получил легкие ранения. На место прибыли экстренные службы. Выясняются обстоятельства взрыва.
Ранее мы сообщали, что в Турции очевидцы засняли гигантский торнадо.
Видео: YouTube / CNN TURK
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