Один рабочий погиб в результате инцидента.

На верфи в Стамбуле прогремел взрыв. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

Инцидент произошел сегодня, 14 августа, на судне в Тузле. По информации источника, взрыв раздался после сжатя газа. Отмечается, что в момент происшествия в отсеке были двое рабочих верфи. Один из них погиб, второй получил легкие ранения. На место прибыли экстренные службы. Выясняются обстоятельства взрыва.

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Видео: YouTube / CNN TURK