  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:22
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо

0 0

СМИ с вертолета произвели съемку стихийного явления.

Очевидцы засняли на камеры мобильных устройств гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин, расположенной на территории турецкой провинции Кахраманмараш. Соответствующие кадры в интернете разместили журналисты из местного издания Hürriyet. Известно, что съемка велась с вертолета, который пролетал в тот момент над объектом. Авторы материала заметили, что окружающей среде не был причинен ущерб.

На кадрах, снятых мобильным телефоном, зафиксировано продвижение смерча по полю и проезд грузового автомобиля.

пост издания Hürriyet

Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию диверсии в порту Дериндже.

Фото и видео: Telegram / Hürriyet

Теги: торнадо, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии