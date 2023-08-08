В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо

СМИ с вертолета произвели съемку стихийного явления.

Очевидцы засняли на камеры мобильных устройств гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин, расположенной на территории турецкой провинции Кахраманмараш. Соответствующие кадры в интернете разместили журналисты из местного издания Hürriyet. Известно, что съемка велась с вертолета, который пролетал в тот момент над объектом. Авторы материала заметили, что окружающей среде не был причинен ущерб.

На кадрах, снятых мобильным телефоном, зафиксировано продвижение смерча по полю и проезд грузового автомобиля. пост издания Hürriyet

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Фото и видео: Telegram / Hürriyet