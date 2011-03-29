Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию диверсии в порту Дериндже

Ахмет Гюльдап рассказал о том, что аналитики изучают произошедшее.

Турецкие власти не исключают, что причиной взрыва, произошедшего накануне на элеваторах морского порта Дериндже в местной провинции Коджаэли могла быть диверсия. Однако в настоящее время реализация такого сценария считается "слабой по вероятности". Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN Turk сделал генеральный директор Турецкого зернового совета, которому принадлежали поврежденные элеваторы, Ахмет Гюльдап.

В порту действуют усиленные меры безопасности. Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь-то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой. Ахмет Гюльдап, глава зернового совета Турции

У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв.

Фото и видео: CNN Turk