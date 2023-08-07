У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв

Четыре человека получили ранения.

У крупного коммерческого порта Дериндже в Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство IHA.

Инцидент произошел сегодня, 7 августа, в провинции Коджаэли. Взрыв произошел в одном иэ элеваторов. По предварительной информации, это случилось во время загрузки судна с зерном. В результате взрыва повреждения получили несколько других элеваторов.

Также четыре человека получили ранения. Их состояние оценивается как нормальное. На место происшествия стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды.

Ранее мы сообщали, что в Канске в жилом доме произошел взрыв бытового газа.

Видео: tvnet.com.tr