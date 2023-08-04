В Канске в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Минздрав города рассказал об 11 пострадавших, из которых семеро отправлены в больницу.

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае. Соответствующее заявление местным журналистам сделали региональные представители экстренной службы. Специалисты заметили, что инцидент зафиксирован по адресу улица Каландаришвили, 19. Источник в ГУ МЧС уточнил, что сведения о хлопке газовоздушной смеси поступили на пульт дежурного в 14 часов дня по местному времени. В результате никаких разрушений в конструкции не выявлено. Однако ударная волна повыбивала стекла. К текущему моменту возгорание было устранено. Сейчас уточняется площадь и причины воспламенения здания.

В многоэтажке произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием на третьем этаже. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Вм правоохранительных органах города подтвердили эту информацию. Позже в местном министерстве по здравоохранению уведомили об 11 пострадавших, семь человек пришлось госпитализировать с места событий. Следственный комитет считает, что согласно предварительной версии, хлопок газа мог произойти во время выполнения работ по замене трубопровода.

Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов".

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России