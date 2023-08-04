Площадь пожара на складе в Яхроме составляет 2,5 тысячи "квадратов"

К ситуации подключились сотрудники прокуратуры.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств пожара, который произошел на складе в городе Яхрома Дмитровского городского округа. Специалисты пояснили, что около 11 часов дня на территории помещений организации по производству изделий из пластика произошло воспламенение. В настоящий момент идёт тушение пожара. Сведения о пострадавших не поступали. По предварительным сведениям, огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров.

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. пресс-служба прокуратуры по региону

Горноспасатели МЧС за полгода спасли две тысячи шахтеров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Прокуратура Московской области