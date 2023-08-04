Горноспасатели МЧС за полгода спасли две тысячи шахтеров

Специалисты оказывали медицинскую помощь на месте более четырех тысяч раз.

Горноспасатели МЧС спасли две тысячи шахтеров за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный показатель стал в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Специалисты оказывали медицинскую помощь на месте более четырех тысяч раз, из них в 26 случаях – непосредственно под землей. Также сообщается, что за первые полгода горноспасатели ликвидировали 20 аварий.

Ранее мы сообщали, что пожар в складском помещении в Краснодаре локализован на площади 400 квадратных метров.

Видео: МЧС России