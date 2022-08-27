Аугушту да Силва Кунья рассказал о сложности в реализации европейского проекта.

В Анголе оценили намерения Евросоюза заместить российский газ африканским. В интервью "РИА Новости" посол Аугушту да Силва Кунья выразил свои опасения о будущем экономики европейского региона, так как он лично не понимает, как ЕС планирует реализовать проект. Он уточнил, что стоимость газа будет явно выше, чем если бы они использовали российский природный газ.

Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России. Аугушту да Силва Кунья, посол Анголы в РФ

также дипломат ответил на вопрос о том, как в Анголе относятся к позиции официального Брюсселя, который хочет больше сотрудничать с африканским регионом в сфере замещения российских энергоресурсов. В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц говорил о необходимости работы проекта газопровода, идущего через Иберийский полуостров,через Португалию до Европы. Посол уточнил, что неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы переложить проект с бумаги в плоскость реализации.

В Анголе допустили присоединение к платежной системе "Мир".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости