В Анголе допустили присоединение к платежной системе "Мир"

Аугушту да Силва Кунья рассказал о торговле и инвестициях со стороны РФ в страну.

В Анголе допустили присоединение к российской национальной платежной системе "Мир". В интервью журналистам "РИА Новостей" посол Аугушту да Силва Кунья уточнил, что данные банковские карты могут использоваться Луандой, так и допускаться расчеты Москвой в нацвалютах. Однако эти решения зависят от объемов товарооборота и инвестиций со стороны РФ. Дипломат уверен, что правительство африканской страны открыто для российских вложений в свою экономику.

Технически использование системы "Мир" в Анголе возможно… Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну… Аугушту да Силва Кунья, посол

Напомним, что на сегодняшний день карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также Южной Осетии и Абхазии. Посол полагает, что на текущий момент России будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу, так как доля импорта РФ в Анголе составляет всего 1,2%. При этом основные инвестиции идут на алмазный и банковский секторы страны.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости