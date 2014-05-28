"Газпромбанк" начал оформлять "Единую карту петербуржца"

Обслуживание и оформление карты бесплатно.

"Газпромбанк" стал еще одной финансовой организацией, которая теперь оформляет "Единую карту петербуржца". Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Банк добавит свои карточные сервисы к возможностям ЕКП. "Единая карта петербуржца" – банковская карта на базе платёжной системы "Мир". На неё можно также записать любой вид проездного билета, получить медицинские услуги, получать скидки от партнеров.

На данный момент, помимо "Газпромбанка", карту можно оформить в Сбербанке, банке "Санкт-Петербург", ВТБ. На сегодняшний день более 1 миллиона 180 тысяч петербуржцев уже оформили ЕКП.

Фото: Piter.tv