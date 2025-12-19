В Алтайском крае зампреда и депутата заксобрания подозревают в мошенничестве

Следователи рассказали о криминальной деятельности представителей АКЗС.

Два депутата из Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Андрей Чернобай и Юрий Кропотин, а также помощник одного из региональных парламентариев подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В отношении местных политиков сейчас ведутся уголовные дела. Известно, что речь идет о политиках, которые представляют КПРФ.

Возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве предполагают, что Чернобай в период с 2022 по 2025 годы ввел в заблуждение одного из членов партии и фиктивно трудоустроил человека на должность своего помощника. В дальнейшем мужчина предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. В результате помощнику было перечислено 2,4 миллиона рублей из средств бюджета. По аналогичной схеме другой депутат и главный бухгалтер краевого отделения партии в период с 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 миллиона рублей.

Напомним, что Кропотин занимает должность заместителя председателя парламента, а Чернобай является членом комитета по спорту, культуре и молодежной политике.

Фото и видео: Следственный комитет по Алтайскому краю