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В Алма-Ате произошло сильное землетрясение

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Магнитуда составила 6,1.

В Алма-Ате произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Инцидент произошел утром 4 августа. Местные жители сообщили о сильных толчках в городе. Многие вышли на улицу после того, как сработала сирена оповещения. По данным МЧС Казахстана, эпицентр располагался в 31 километре к югу от Алма-Аты. Магнитуда составила 6,1. В самом городе ощущались толчки в пять баллов

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан

Теги: алма-ата, землетрясение, казахстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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