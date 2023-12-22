Магнитуда составила 6,1.

В Алма-Ате произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Инцидент произошел утром 4 августа. Местные жители сообщили о сильных толчках в городе. Многие вышли на улицу после того, как сработала сирена оповещения. По данным МЧС Казахстана, эпицентр располагался в 31 километре к югу от Алма-Аты. Магнитуда составила 6,1. В самом городе ощущались толчки в пять баллов

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан