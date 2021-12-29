В Алма-Ате нашли тайные захоронения участников январских беспорядков

Где конкретно были обнаружены захоронения, правоохранители не рассказали.

В Алма-Ате обнаружили захоронения участников беспорядков, которые были ликвидированы во время январских событий в Казахстане. Об этом сообщил публикующий официальную информацию об антитеррористической операции в республике Telegram-канал "Алматинская трагедия".

Информацию об обнаружении захоронений подтвердили в департаменте полиции Алма-Аты. В ведомстве уточнили, погибших намерено хоронили тайно, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. Где конкретно были обнаружены захоронения, правоохранители не рассказали.

В городском ДП также напомнили, что во время январских событий из моргов Алма-Аты были похищены более 40 трупов. Предполагается, что таким образом радикалы пытались скрыть свое членство в международных террористических организациях.

Ранее командующий силами ОДКБ объявил о завершении миссии миротворцев в Казахстане.

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