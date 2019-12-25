В Голой Пристани прямым ударом по жилому дому погибла женщина 1955 года рождения.

Два мирных жителя города Алешки на территории Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима. В общей сложности ВСУ за день совершили 97 ударов по населенным пунктам, расположенным на левом береги реки Днепр. Противник атаковал участок при помощи беспилотных летательных аппаратов и ствольной артиллерии.

В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 58 ударов из ствольной артиллерии. 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 16 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. сотрудник экстренных служб

Известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли 13 населенных местных пунктов. Речь идет о Горностаевке, Алешках, Великих Копанях, Новой Маячке, Старой Збурьевке, Новой Каховке, Великой Лепетихе, Князе-Григорьевке, Каирах, Заводовке, Пролетарке, Каховке и Корсунке.

В Белгороде от ударов беспилотников ВСУ ранен мирный житель.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо