Установлена средняя зарплата боевиков в Сирии.

В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки. В среднем они получали по 20-25 тысяч сирийских фунтов (50 долларов по официальному курсу). Отчеты содержат сотни псевдонимов и позывных, их года рождения. По никам можно лишь приблизительно определить происхождение отдельных лиц. Об этом сообщили "РИА Новости". Известно, что документы обнаружил именно их корреспондент.

Также бумаги отражали соглашения между формированиями. Задокументированные сделки подтвердили доминирующую роль "Джебхат ан-Нусра". Эта террористическая организация является запрещенной на территории России.

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