Военные сфотографировали Ту-95, Ту-160 и и Ту-22М.

Стратегическая авиация России продемонстрировала свое оружие. В интернете появились фотографии ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 и дальнего Ту-22М. Самолеты сняты при полном вооружении. Они демонстративно расставлены по российскому аэродрому.

Стратегический ракетоносец Ту-160 запечатлен с дюжиной дальних крылатых ракет Х-101. Этот комплект является полным для данного образца: по 6 ракет в 2 барабанных пусковых установках. Сзади самолета находится резервный набор из 12 советских ракет Х-55.

Ту-95 представлен в новейшей модификации МСМ с пилонами на крыльях для Х-101. Сзади к нему прикреплены еще шесть Х-55. В общей сложности ракетоносец способен нести 14 крылатых ракет. Это на два объекта больше, чем может Ту-160.

Арсенал Ту-22М представлен бомбами. Запечатлен разный калибр, начиная от 250 кг до 1,5-тонных снарядов.

Ранее к северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков.

Фото и видео: Twitter/Ivan O"Gilvi, YouTube/Легенда 2020