К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Сирийские военные удивились размерами и качеством выстроенных туннелей.

К северу от Алеппо в 20 км от города, в поселке Анджар обнаружена подземная база боевиков. Склады и штабы принадлежали к запрещенной в РФ террористической группировке "Хайят Тахрир аш Шам". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на полковника сирийской армии Рами Мауваса.

Военные нашли целый подземный город, который боевики специально выкопали в скальной породе. Через основной вход в его может спокойно въехать большой грузовик. Предположительно террористы пользовались техникой, которой выкапывают туннели для метро. Работы могли проводиться около четырех - пяти лет назад.

Они тут оборудовали себе полностью все: у них тут был даже интернет, связь через рации и спутник прокомментировал военный

В туннелях также оказались проведенными канализация, водопровод, электричество. Стены террористы предусмотрительно укрепили кирпичной кладкой, а в отдельных местах - кафелем. Однако некоторые туннели так и остались незавершенными. Боевики оставили штаб вместе с боеприпасами. От них остались мины, снаряды и патроны.

Ранее российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

