К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

К северу от Алеппо в 20 км от города, в поселке Анджар обнаружена подземная база боевиков. Склады и штабы принадлежали к запрещенной в РФ террористической группировке "Хайят Тахрир аш Шам". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на полковника сирийской армии Рами Мауваса.
Военные нашли целый подземный город, который боевики специально выкопали в скальной породе. Через основной вход в его может спокойно въехать большой грузовик. Предположительно террористы пользовались техникой, которой выкапывают туннели для метро. Работы могли проводиться около четырех - пяти лет назад.
Они тут оборудовали себе полностью все: у них тут был даже интернет, связь через рации и спутник
прокомментировал военный
В туннелях также оказались проведенными канализация, водопровод, электричество. Стены террористы предусмотрительно укрепили кирпичной кладкой, а в отдельных местах - кафелем. Однако некоторые туннели так и остались незавершенными. Боевики оставили штаб вместе с боеприпасами. От них остались мины, снаряды и патроны.
Ранее российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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