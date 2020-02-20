Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо

ВКС России совершили воздушную атаку на объекты террористов. Они относились к запрещенным в РФ группировкам "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Туркестанской исламской партии". Об этом сообщили журналисты из AMN.
Военным пришлось совершить несколько боевых вылетов. Большая часть авиаударов пришлась на район Джиср-эш-Шугур. На данный момент в Минобороны не раскрывают результатов операции. Если миссия прошла успешно, то это скажется на наступлении правительственных сил Сирии в зоне деэскалации. Режиму Асада удалось установить контроль над стратегической дорогой из Алеппо в Дамаск. Сейчас они пытаются освободить от террористов участок из Алеппо до Латакии.
Ранее Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.
Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24
Обсуждение ( 1 )
какому ***** "режиму Асада"???!!! Это официальное правительство официального государства Сирия!!! Вы там либерастичекская демшиза в редакции??