Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо

Целью стали объекты террористов.

ВКС России совершили воздушную атаку на объекты террористов. Они относились к запрещенным в РФ группировкам "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Туркестанской исламской партии". Об этом сообщили журналисты из AMN.

Военным пришлось совершить несколько боевых вылетов. Большая часть авиаударов пришлась на район Джиср-эш-Шугур. На данный момент в Минобороны не раскрывают результатов операции. Если миссия прошла успешно, то это скажется на наступлении правительственных сил Сирии в зоне деэскалации. Режиму Асада удалось установить контроль над стратегической дорогой из Алеппо в Дамаск. Сейчас они пытаются освободить от террористов участок из Алеппо до Латакии.

Ранее Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24