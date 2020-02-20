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lesjasap
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Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо

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Целью стали объекты террористов.

ВКС России совершили воздушную атаку на объекты террористов. Они относились к запрещенным в РФ группировкам "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Туркестанской исламской партии". Об этом сообщили журналисты из AMN. 

Военным пришлось совершить несколько боевых вылетов. Большая часть авиаударов пришлась на район Джиср-эш-Шугур. На данный момент в Минобороны не раскрывают результатов операции. Если миссия прошла успешно, то это скажется на наступлении правительственных сил Сирии в зоне деэскалации. Режиму Асада удалось установить контроль над стратегической дорогой из Алеппо в Дамаск. Сейчас они пытаются освободить от террористов участок из Алеппо до Латакии.

Ранее Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24

Теги: авиация, алеппо, идлиб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 8:43

какому ***** "режиму Асада"???!!! Это официальное правительство официального государства Сирия!!! Вы там либерастичекская демшиза в редакции??

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