В Александрии впервые выпал снег за десятилетие

Страну накрыл европейский снежный циклон.

В египетской Александрии выпал снег. Об этом рассказали местные журналисты. Зимние осадки замечены 20 декабря на улицах города, расположенного на берегу Средиземного моря. Регион оказался под воздействием сильного европейского циклона. Он пришел в Египет еще 19 числа. Погодное явление принесло на север страны проливные дожди, а в центр - песчаные бури.

Известно, что в районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова к ночи понедельника температура воздуха опустилась до отметки в минус два градуса по Цельсию. В столице Каире и городах побережья Средиземноморья - не поднималась выше плюс 7. Синоптики фиксируют ураганный ветер, в связи с чем местному населению рекомендуется не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, а автолюбителям водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости на дорогах.

Жители Александрии смогли увидеть заснеженные улицы города. Снег быстро растаял и затопил улицы, движение по которым было затруднено из-за ливней. Согласно официальному прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода сохранится еще минимум сутки. Порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов, так как волны достигают высоты в 5 метров.

За неделю с петербургских улиц вывезли почти 310 тысяч кубометров снега.

Фото и видео: Youtube/قناة المجلة