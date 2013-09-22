За неделю с петербургских улиц вывезли почти 310 тысяч кубометров снега

С конца ноября из города вывезли более 955 тысяч снега.

За прошедшую неделю с петербургских дорог и улиц вывезли почти 310 тысяч кубометров снега – около 15,5 тысяч самосвалов. Всего с конца ноября из города вывезли более 955 тысяч снега. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ночь на 20 декабря дороги и улицы чистили от снега 1105 единиц техники. Днем в уборке снега участвуют 1041 машина и 1240 работников. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств.

В Петербург вернулись морозы. Только за прошлую ночь в городе выпало более 7 сантиметров снега. Ранее в городе объявили "желтый" уровень опасности. К 12 дня понедельника синоптики обещают улучшение погодных условий, ветер должен стихнуть. Однако предстоящая неделя начнется с вьюги.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга